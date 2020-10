Un altro bambino positivo in una scuola elementare, il sindaco: «In stretto contatto con la Asl»

«Mi è stato segnalato un caso di positività che riguarda un alunno di seconda elementare dell'Istituto comprensivo Cappuccini. L'Asl ha disposto la quarantena e i tamponi per l'intera classe e gli insegnanti». Ad annunciarlo, su Facebook, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.

Non è, purtroppo, il primo caso di positività al Covid-19 in una scuola del Brindisino. Tuttavia Rossi rassicura i cittadini di essere «in costante contatto con l'Asl, i dirigenti scolastici e le famiglie dei bambini che finora sono risultati positivi nelle diverse scuole. Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione per monitorare e tenervi aggiornati».

Ultimo aggiornamento: 12:08

