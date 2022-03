Brindisi, a 9 anni scrive alla Marina militare: «Vorrei diventare ufficiale». L'ammiraglio gli risponde. Ecco la lettera

Sogna di fare il militare, così Gabriele di San Vito dei Normanni a soli nove anni ha scritto una lettera alla Marina Militare.

Vuole «diventare ufficiale della Marina militare italiana», ha già le idee chiare in quarta elementare. Affascinato dalla devisie il bambino della provincia di Brindisi ha inviato, nei giorni scorsi una letterina scritta a mano, direttamente al comandante della Marina Militare.

Le parole di Gabriele

«Egregio Comandante - scrive - sono Gabriele di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. Sto per terminare il mio percorso di studi, desidero ricevere informazioni circa i requisiti da avere per l’ammissione al concorso ufficiali - scrive ancora - che si terrà il prossimo anno, in quanto mi piacerebbe diventare ufficiale della M.M.. Certo di una cortese risposta porgo, distinti saluti».

La risposta da parte della Marina

"L’ammiraglio Flavio Biaggi ha risposto incoraggiando Gabriele a perseguire il suo sogno di diventare un ufficiale della #MarinaMilitare", si legge sul post pubblicato su Instagram. E di più: il comandante dell'Accademia Navale di Livorno ha risposto alla lettera di Gabriele invitandolo a non abbandonare il suo sogno.