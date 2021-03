Terrore sui binari, auto travolta da un treno all'altezza di un passaggio a livello

Lo scontro tra un treno e un’auto ferma sui binari, all’altezza di un passaggio a livello, si è verificato poco prima dell'una in località Serranova, alla periferia di Carovigno, lungo la tratta Brindisi - Bari dell’alta velocità. A bordo dell’auto, una Lancia Delta, c’erano tre persone: sono incolumi, hanno potuto abbandonare il mezzo prima dello scontro. Il treno era già in frenata e ha finito la corsa 200 metri dopo l’impatto, in prossimità della stazione di Serranova.

LE INDAGINI

Sul posto vigili del fuoco e agenti Polfer, oltre ai tecnici Rfi. I pompieri hanno spostato l’auto lontano dai binari, per consentire la ripresa del traffico ferroviario che ha subito dapprima un blocco, poi rallentamenti. Durante l’interruzione sono stati attivati bus sostitutivi. A quanto riporta Rete Ferroviaria Italiana, il passaggio a livello era regolarmente chiuso. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dei fatti: sembrerebbe che la vettura fosse rimasta bloccata sulla linea ferroviaria a causa di un guasto e che il conducente avesse avvertito la Polfer.

Il treno è in arrivo: distrugge la sbarra del passaggio a livello per fuggire alla polizia

Paura lungo i binari: un'auto sfonda la sbarra del passaggio a livello si scontra con un treno in corsa. Le immagini choc

Treno deragliato con un passeggero, schianto dopo 10 km senza macchinisti: erano scesi per una pausa