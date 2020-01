BRINDISI - Paura nel centro di Brindisi dove un automobilista ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un portone. Il violento impatto ha danneggiato anche i muri dell'immobile che si trova in via Mogadiscio ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'ingresso. Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA