In viaggio con 20 chili di marijuana sulla statale Lecce-Brindisi: fermato dagli agenti

BRINDISI - Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Brindisi hanno arrestato un cinquantenne (C.L.), originario di Vibo Valentia, bloccato sulla statale Lecce-Brindisi con un carico di venti chili di marijuana. L'intervento è stato eseguito dopo che la Sezione Stradale di Lecce aveva segnalato alla Sala Operativa della Sezione Volanti che un’autovettura Fiat Bravo di colore rosso con alcune persone sospette a bordo, si dirigeva verso Brindisi, percorrendo la Statale 613.



Le pattuglie sul territorio si sono così posizionate lungo il tragitto, in attesa dell’eventuale transito del veicolo segnalato. Dopo circa un ora, effettivamente gli agenti hanno l’auto segnalata, provvedendo a bloccarla per procedere a un accurato controllo. A bordo vi era solo il 50enne, già pregiudicato. All’interno del bagagliaio sono così spintati 8 pacchi sigillati con celophane e nastro adesivo, contenenti la marijuana.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pm di turno, accompagnato presso la casa circondariale di Brindisi. La sostanza stupefacente e l’autovettura sono state sottoposte a sequestro © RIPRODUZIONE RISERVATA