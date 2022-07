Brindisi in predissesto: aumentano Irpef e tassa d'imbarco aeroportuale

Alla fine il Comune di Brindisi, su proposta del sindaco Riccardo Rossi, ha deciso di utilizzare il “salvagente” offerto dal governo col decreto Aiuti ai Comuni in predissesto. Anche se nella fase di conversione non è stato inserito il fondo da 350 milioni di euro richiesto dall’Anci per i Comuni capoluogo, che dovranno accontentarsi di 30 milioni da suddividere tra coloro che firmeranno ufficialmente l’accordo, ad ottobre, fra i 14 che...

