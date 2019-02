I vandali tornano a scuola: distrutte le vetrate, lezioni sospese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti vandalici per la scuola media ed elementare del Kennedy a Brindisi. L'istituto si trova nel quartiere Casale e nella serata di ieri sono state spaccate vetrate di porte d'ingresso e uscite di sicurezza. Danni così rilevanti che la scuola è rimasta chiusa perché inagibile. Si tratta del secondo episodio analogo in pochi mesi. Il primo si verificò poco prima di Natale. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare le vetrate mentre pilizia e carabinieri, giunti ieri sera sul posto, indagano sull'accaduto.