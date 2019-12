Assalto al deposito di farmaci: i ladri fanno razzia di Viagra

Decine e decine di confezioni di Viagra e Cialis, gli ormoni della crescita, è il bottino di un furto messo a segno ai danni un deposito farmaceutico nella zona industriale di Brindisi. E’ accaduto alle prime luci dell’alba di oggi: ad essere presa di mira l’azienda Alleanza Salute distribuzione s.p.a. che si trova in viale Enrico Fermi alla zona industriale di Brindisi, una azienda che abituante si occupa di rifornire di farmaci tutte le farmacie di Brindisi e provincia.



Stando ad una prima ricostruzione fatta dagli uomini della Questura di Brindisi, il furto sarebbe stato perpetrato da tre uomini tra le cinque e le sei del mattino, ma poi è stato scoperto lo alle 6.30, quando il magazzino è stato aperto dal personale dell’azienda. I malviventi sarebbero entrati nei locali del deposito praticando un foro sul retro della struttura che si affaccia in aperta campagna. Dopo di ché si sarebbero introdotti all’interno per fare incetta di Viagra e Cialis, il cosiddetto omone della crescita. Un bottino considerevole se si tiene conto del valore di questi farmaci. La dinamica del furto è stata ricostruita grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza posizionate all’interno e all’esterno della struttura. Ultimo aggiornamento: 18:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA