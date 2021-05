Quattro "fiocchi" nella colonia felina allestita nei giardini della Direzione generale Asl

BRINDISI - Non solo bollettini di guerra e numeri della pandemia. Dalla Asl di Brindisi giunge una notizia che scalda il cuore, una pillola di dolcezza dopo mesi di battaglia. Nei giardini della sede della direzione generale di via Napoli, c'è una gattina che ha dato alla luce quattro cuccioli. La scena è lì, davanti agli occhi dei passanti, ogni giorno.

L'annuncio

Lo comunica la stessa Azienda sanitaria: "Fiocco...gatto alla Asl di Brindisi. Nella colonia felina allestita nei giardini della Direzione generale - è scritto in una nota - una delle ospiti ha dato alla luce un poker di micetti. Uno dei quattro ha avuto bisogno di esser sottoposto ad accertamenti veterinari e per il momento è stato separato dagli altri. I tre rimasti sono vivaci e socievoli, e vengono allattati da mamma gatta. I gatti, in circostanze analoghe, si mostrano diffidenti e riservati; questi invece appaiono socievoli e fiduciosi, al punto che non è raro vederli intenti al rito del pranzo nell’ erba, dinanzi a tutti. A qualche passante la madre concede anche la confidenza di una carezza. Alla signora gatta, come a tutte le puerpere, e ai suoi simpatici figlioli, gli auguri di tutta l’Asl di Brindisi".