Brindisi, educatrici in sciopero negli asili nido. I genitori: «Disagi per i nostri figli»

Non c'è pace per i piccoli che frequentano gli asili nido comunali a Brindisi. Dopo la chiusura forzata del plesso di via Peschiera al rione Santa Chiara, per motivi di sicurezza, ora è lo sciopero indetto dalle educatrici e dalla coordinatrici delle strutture a preoccupare i genitori. Da questa mattina, molte famiglie saranno costrette a ricorrere ad un piano B. I più fortunati potranno contare sull'aiuto dei nonni, mentre per gli altri non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati