Asfalto viscido per la pioggia: tre feriti nell'impatto tra un Suv e un campion

È di te feriti, non gravi, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 7:30 di oggi sulla provinciale Ostuni-Carovigno, in provincia di Brindisi.Il violento impatto, probabilmente provocato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia, tra un Suv ed un camion è avvenuto a meno di 300 metri dal centro abitato della Città bianca: tra le cause il nubifragio che in quei momenti imperversa ad Ostuni. Uno dei feriti è stato trasferito all'ospedale "Perrino" di Brindisi:le sue condizioni però non sono gravi. Sul posto Vigili del Fuoco e personale della Polizia Municipale.