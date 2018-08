Asfalto divelto dalle radici di pino: "Gli alberi saranno sosituiti dai tigli"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Asfalto e marciapiedi distrutti dalle radici degli alberi. Gli stalli per i disabili e dei normodotati sono impraticabili e gli abitanti di ogni zona di Brindisi denunciano cadute a causa del manto dissestato; dal Centro alla periferia la situazione non cambia.E’ vero che è diverso in altre città dove addirittura si riscontrano morti. «Il problema è che in epoche non molto recenti sono stati piantati alberi non idonei alle aree cittadine per il loro basso costo,che però causano più danni che vantaggi» ha spiegato l’assessore al Verde Pubblico Roberta Lopalco.Si tratta dei pini che, come ogni altro albero, hanno bisogno di spazio vitale, cercano aria, luce e acqua; chi progetta aree urbane deve tenere in considerazione queste necessità e operare di conseguenza perché il verde pubblico deve far parte del piano urbanistico di ogni città per molteplici motivi, da quelli ambientali (purificano l’aria) a quelli estetici e decorativi. Ma chiaramente verde pubblico e sicurezza stradale devono riuscire a convivere bene. Il compito di mantenere queste aree in buone condizioni spesso è dispendioso e poco fruttuoso perché dopo pochi anni i lavori di urbanizzazione si rivelano insoddisfacenti e i cittadini tornano a lamentare il disservizio costringendo a operare con interventi riparatori spesso a scapito della vegetazione che viene sradicata per risolvere il problema alla base.«E’ necessario, infatti, ora modificare gradualmente la situazione e sostituire i pini, per esempio, che sono molto