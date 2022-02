Sfida all'ultimo dolce. Katia Follesa e Damiano Cararra cercano il miglior pasticcere di Brindisi

Cake Star – Pasticcerie in Sfida sbarca a Brindisi. Il format tv di Realt Time, in onda alle 21.25, condotto da Katia Follesa e dal pasticcere Damiano Carrara è in Puglia.

Tre gli sfidanti

Follesa e Carrara andranno alla ricerca dei migliori pasticceri del Brindisino che dovranno essere giudicati in base alla location, al cabaret di paste e al “pezzo forte” accompagnati da clienti abituali che condurranno i giudici nella scelta dei dolci.

A sfidarsi, Fabio, della pasticceria “Dolci Creazioni”, Carlo, titolare di “Peccato di Gola” e Serena della pasticceria “Cosma”.