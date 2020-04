“Il Focolare”: anziana deceduta per Covid-19 nella residenza assistita

Ultimo aggiornamento: 17:13

BRINDISI - E' la terza vittima dall'ufficializzazione della epidemia di Covid 19 scoppiata nella residenza per anziani "Il Focolare" di Brindisi la donna di 89 anni deceduta ieri mattina presso l'ospedale Perrino, dove era stata trasferita proprio a causa dei sintomi della malattia da coronavirus. Ma soprattutto è la prima ufficialmente deceduta per Covid, visto che i tamponi effettuati sui due anziani ultranovantenni che avevano perso la vita nei giorni scorsi avevano dato esiti incerti. La struttura è stata commissariata, su richiesta della Asl, dalla Regione Puglia e la sua gestione sanitaria è stata affidata alla direzione sanitaria del dottor Angelo Greco mentre, quasi contemporaneamente, la Procura della Repubblica di Brindisi ha avviato un'indagine conoscitiva, affidata ai Nas di Taranto, per verificare eventuali responsabilità riguardo all'esplosione all'interno della struttura di un focolaio di Covid che ha contagiato oltre cento persone tra ospiti ed operatori.