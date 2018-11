Altre nove persone intossicate: in ospedale dopo aver mangiato funghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri nove casi di avvelenamento da funghi: a Brindisi e nel resto della provincia non si arresta il via vai di persone che dopo averli raccolti e mangiati cerca aiuto presso la guardia medica o gli ospedali a causa di malanni vari: forti mal di pancia, vomito, diarrea, problemi al fegato o ai reni. Sono già 22 i casi di ricovero avvenuti in pochi giorni, e non mancano persone che sono finite in dialisi.Solo nella giornata di sabato, fino a tarda notte, al Pronto soccorso dell'ospedale “Perrino” si sono presentati mamma e figlio di Brindisi, marito e moglie di Erchie, un uomo di San Vito di Normanni e un'altra persona in via di accertamenti. Presso il nosocomio di Francavilla Fontana è invece finita una famiglia composta da mamma, papà e figlia di 16 anni.