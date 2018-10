Allarme funghi: sette persone intossicate dopo averli mangiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza per intossicazione da funghi a Brindisi: sette persone hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici negli ultimi giorni in quattro episodi distinti. E così, l’Asl di Brindisi torna a mettere in guardia sulle possibili conseguenze di una raccolta incontrollata e soprattutto senza le conoscenze adeguate.Per fortuna, nessuno degli episodi ha avuto conseguenze negative, pur richiedendo comunque l’intervento terapeutico. Alla fine, quindi, tutti e sette i colpiti sono stati dimessi.I funghi che hanno determinato le intossicazioni risultano essere stati raccolti in occasione di scampagnate nei boschi e consumati in assenza di qualunque tipo di precauzione: prime fra tutte, l’aver effettuato una formazione obbligatoria in materia (necessaria per ottenere il permesso di raccolta regionale) e l’esame del raccolto da parte di un esperto micologo.