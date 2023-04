Allarme bomba in via Tor Pisana: ma è una colonna romana. Bloccati gli scavi. Rientra l'emergenza

Allarme bomba in via Tor Pisana a Brindisi in mattinata, scattato quando la ditta impegnata nei lavori di potenziamento della rete della fibra, durante alcuni scavi ha rinvenuto un grosso tubo. Dopo acere effettuato gli accertamenti necessari si è scongiurata la presenza di ordigno bellico. I lavori sono stati immediatamente bloccati e si attende l'arrivo della Soprintendenza. Per precauzione era stato fatto evacuare il palazzo al civico 14 di via Imperatore Costantino.

Gli accertamenti

Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. In attesa di chiarire la situazione era stato attivato il protocollo di sicurezza previsti in questi casi.

Allarme bomba, il precedente

In quell’occasione fu necessaria l’evacuazione di due terzi della città, oltre 53mila persone furono costrette a lasciare le proprie abitazioni. L’ ordigno era una bomba d’aereo modello MK V SAP 500 libbre di nazionalità inglese del secondo conflitto mondiale che a distanza di decenni, aveva conservato il suo potenziale esplosivo, aveva un peso di 226,80 chili, con all’interno un esplosivo di caricamento di 40,87 chili di tritolo. Anche in quel caso fu tracciata una zona rossa, entro la quale fu interdetta ogni tipo di attività per un’intera giornata. Anche in questo caso, dunque, l’intervento, come da norma, dovrà svolgersi in una cornice di sicurezza che prevede l’evacuazione temporanea della zona, delimitata a seguito di una accurata ricognizione effettuata dalla Polizia Locale, l’interdizione temporanea della viabilità presente nell’area e tutte le altre misure precauzionali che si renderanno necessarie. Nella circostanza verranno assicurati i servizi di ordine pubblico diretti da un Funzionario della Polizia di Stato, con il supporto delle altre Forze di Polizia.