Allarme bomba in centro a Brindisi: traffico bloccato per un'ora

Allarme bomba lungo il cavalcavia De Gasperi, nei pressi del collegamento con Corso Roma e via Indipendenza a Brindisi: poco dopo le 14 è stato uno zaino abbandonato lungo la strada ad allarmare alcuni passanti, facendo scattare la paura da quelli parti. Il traffico in zona è rimasto bloccato per almeno un'ora (in ogni direzione) in attesa degli artificieri. In fila, nei pressi del Bastione, anche alcuni pullman con all'interno una cinquantina di studenti che si apprestavano a fare ritorno a casa.

La situazione, comunque, è sempre stata sotto controllo, sul posto anche le forze di polizia. Tutto è comunque rientrato dopo gli accertamenti dello zaino che non conteneva alcun esplosivo, per fortuna. Un altro allarme simile era scattato poche sere fa nel corso dell'anniversario della morte di Melissa Bassi, quando nei pressi della scuola “Morvillo-Falcone” era stata lasciata incustodita una valigia.