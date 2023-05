Sul palco di Alberobello la regina del nuoto: Federica Pellegrini si racconta

Regina in vasca ma anche sui palchi. E lo ha dimostrato anche ieri sera ad Alberobello. La “divina” Federica Pellegrini è stata l’ospite d’onore della tredicesima edizione di “Tracce di donna”, l’iniziativa organizzata dall’associazione “Da Betlemme a Gerusalemme” con il supporto del Comune di Alberobello. Un’iniziativa nata per attribuire maggiore dignità alle donne, con uno spirito non mondano, né consumistico. Grazie, ogni anno, alla presenza di donne della cultura, della politica, dello sport, dello spettacolo, della ricerca che rendono possibile la riflessione e l’impegno di tutti nella direzione indicata.

La Pellegrini ha colloquiato sul palco con la presidente del sodalizio organizzatore, Fenisia Gramolini, non tirandosi indietro a nessuna delle domande. Dopo di che si è fermata per firmare le copie del libro “Oro”, la sua autobiografia scritta insieme alla giornalista Elena Stancanelli.