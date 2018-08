Al mare con Naomi Cambell: vip e boom di turisti sulla costa brindisina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mese di agosto è quello delle vacanze per antonomasia e anche in questo 2018 il Brindisino sta per essere preso d’assalto da turisti e vacanzieri. Il trend in continua crescita negli ultimi anni pare abbia subito un leggero calo complice anche alcune realtà estere che fanno dei prezzi modici il loro cavallo di battaglia. E così mentre sempre più persone scelgono le coste croate o quelle albanesi per trascorrervi le vacanze ecco che da Savelletri, marina di Fasano, a Lendinuso, frazione di Torchiarolo, si registrano comunque presenze più che lusinghiere. Certo, il turismo si diversifica a seconda delle aree ma poco importa.E' il primo weekend “nero” e arrivano i big:nel mare di Fasano sono di stanza in questi giorni l’attore David Hasselhoff e la modella più famosa di tutti i tempi, Naomi Campbell, che nell'ultima settimana ha solcato l'Adriatico a bordo di uno yatcht tra i più grandi del mondo. Il primo non ha disdegnato di farsi fotografare con i tantissimi fan che lo hanno riconosciuto. La Venere Nera invece, inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo e con un patrimonio di oltre 60 milioni di dollari, sta trascorrendo le sue vacanze in un modo più riservato rispetto all’attore americano, in una delle più famose strutture ricettive, situata tra Fasano e Savelletri. Si è anche concessa un giro a largo delle coste tra Savelletri e Capitolo.