Aggressione a due ragazzini a Brindisi: individuato uno degli autori, emesso il "Daspo Willy"

E' stato individuato uno dei presunti autori dell'aggressione che il 28 maggio scorso fu messa in atto nei confronti di due ragazzi minorenni a Brindisi. Il giovane, anch'esso minore, è stato denunciato per il reato di lesioni personali. Inoltre, nei suoi confronti è stato emesso il cosiddetto "Daspo Willy" (dal nome di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro) che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi della movida per un anno.

L'episodio

Quanto accaduto nella tarda serata del 28 maggio destò grave allarme sociale e fu una delle numerose aggressioni che nelle ultime settimane hanno riguardato ragazzini in pieno centro a Brindisi. Le due vittime riportarono numerose lesioni fisiche; il pestaggio venne messo in atto - così come quelli successivi - per futili motivi.

Il provvedimento

Il "Daspo Willy" è stato emesso dal questore di Brindisi Annino Gargano in seguito alle indagini dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. Prevede il divieto di accesso e di stazionamento nei luoghi e nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food e di pubblico trattenimento, oltre che di esercizi di prossimità, che sorgono nell’area urbana di Brindisi compresa tra piazza della Vittoria e via Pozzo Traiano, nelle ore serali e notturne.