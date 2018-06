Aggredisce e investe un invalido con cui aveva litigato: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava un banale litigio tra alcuni parenti, è finito con l’arresto per tentato omicidio di un 44enne di Brindisi: con un'altra persona ancora da identificare dopo la lite ha picchiato un invalido e fuggendo con l'auto lo ha investito procurandogli gravi ferite.La sequenza sarebbe stata ripresa da alcune telecamere sul posto, tra i quartieri Casale e Paradiso di Brindisi, e costituiscono documento fondamentale per i carabinieri che indagano. A quanto pare, la vittima R.C. (un 60enne che vive al quartiere Casale, ma che ha trascorso la sua infanzia dalle parti dove è avvenuta l’aggressione) sarebbe stato picchiato durante una rissa per difendere il figlio. L’uomo, che si sosteneva su delle stampelle a causa di una recente e delicata operazione, sarebbe stato investito con un’auto condotta proprio dal cognato 44enne, datosi poi alla fuga ma rintracciato dopo qualche ora dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile.Il ferito è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.