L'addio a Marco, il giovane professionista stroncato da un malore: amici e parenti attorno alla famiglia

BRINDISI - Questa mattina presso il Duomo di Brindisi si è tenuto l’ultimo saluto corale a Marco Valerio, il giovane professionista scomparso prematuramente nella notte tra martedì e mercoledì a causa di un arresto cardiaco. Una notizia che ha scosso buona parte della comunità locale. Non a caso, la chiesa cittadina ha accolto amici e conoscenti che si sono voluti stringere intorno alla famiglia del ragazzo in questo momento di grande dolore. La tranquilla serata trascorsa con gli amici, come precisano gli stessi famigliari, nulla ha a che vedere con l'improvviso, fatale malore.

Marco era un giovane professionista di neanche 40 anni, benvoluto in città. Dopo il rientro a casa, martedì sera, il suo cuore ha cessato improvvisamente di battere. Inutili sono risultati i tentativi di salvarlo così come la chiamata al 118.



La brutta notizia ha fatto il giro dei contatti più stretti fin dalle prime ore del mattino successivo lasciando senza parole tutte le persone a lui vicine, oltre che i suoi familiari. Non appena la triste storia è diventata di pubblico dominio, in molti hanno voluto dedicare una post su facebook al giovane. Sconforto, amarezza e rassegnazione: sono questi i sentimenti condivisi per quella che, in molti, hanno definito un’“anima gentile”. Un carattere mite, una persona sempre disponibile e cordiale con tutti.



Il dispiacere per la scomparsa di un concittadino che in maniera del tutto imprevista ha lasciato la vita terrena è impresso nei messaggi e nei commenti di cordoglio che hanno invaso la bacheca del suo profilo social. Resterà il ricordo di chi lo ha conosciuto e lo porterà sempre con sé.

