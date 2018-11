Acquista sul web una card televisiva superscontata: ma è una truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesima truffa on line: un 47enne di Brindisi acquista per 200 euro una carta prepagata “Sky” su un noto sito commerciale presente su internet, ma il venditore, un 58enne di Cesano Boscone (in provincia di Milano), non invia la merce: ha interrotto i rapporti con l’acquirente dopo aver riscosso la somma grazie all’utilizzo di una carta prepagata “Postepay”.Scattata una denuncia, e a conclusione degli accertamenti sono stati i carabinieri della stazione di Brindisi-Centro a fare chiarezza su quanto accaduto e a denunciare il milanese in stato di libertà per il reato di truffa. Il 58enne non era nemmeno nuovo a certe truffe commerciali: aveva alle spalle “pregiudizi specifici” commessi per reati della stessa natura.