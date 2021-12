Giovane accoltellato e pestato nella notte a Brindisi: è grave

Ancora una notte di sangue per le strade del centro cittadino mentre in diversi locali notturni si festeggiava l'arrivo della vigilia di Natale: un 30enne di Brindisi è arrivato, poco dopo le 3, in codice rosso presso il Pronto soccorso dell'ospedale “Perrino” a cause di alcune ferite dovute ad arma da taglio (molto probabilmente un coltello con una lama lunga) e a un pestaggio: diverse le lacerazioni riscontrate dai medici in più parti dei corpo. Il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul caso al momento c'è uno stretto riserbo da parte della Squadra mobile.

Le indagini

Il misterioso accoltellamento, a quanto pare, sarebbe avvenuto in seguito a una lite che sarebbe poi sfociata in ben altro. Gli investigatori della polizia stanno ora cercando di risalire all'aggressore principale, ma non si esclude la presenza di altre persone in quel momento. Sotto la lente di quanto accaduto, si stanno ora visionando le telecamere di videosorveglianza della zona in cui è avvenuto l'accoltellamento per fare chiarezza. Si cerca inoltre di scavare in questo nuovo e grave episodio attraverso alcune testimonianze.