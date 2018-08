A 47 anni dall'incendio ritorna a Brindisi coppia di superstiti del traghetto Heleanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 1971 sopravvissero all’incendio del traghetto Heleanna sul quale morirono 25 persone: a distanza di quarantasette anni tornano a Brindisi per visitare la città e ritornare nell’albergo che li ospitò in quelle ore drammatiche e di smarrimento. Giselle e Herbert Breker sono tornati a Brindisi per visitare l’Hotel Barsotti che nell’agosto del 1971 ospitò circa cinquanta sopravvissuti all’incendio della nave-traghetto Heleanna avvenuto al largo di Torre Canne. I coniugi tedeschi all’epoca del dramma avevano 25 e 28 anni ed era una giovanissima coppia in ritorno dalle vacanze trascorse in Grecia. «Giselle e Herbert Breker furono fortunati, in quella terribile tragedia morirono 25 persone e 16 furono i dispersi, passeggeri di diversa nazionalità tra cui italiani, francesi e greci, e circa 270 feriti. La presenza a bordo di clandestini rese però impossibile conoscere in maniera certa del numero dei viaggiatori a bordo di un traghetto che poteva trasportare circa 600 persone: ufficialmente vi erano 1174 passeggeri, circa il doppio di quelli consentiti.Giselle e Hebert hanno trascorso una mezza giornata qui a Brindisi poi sono tornati a Martina Franca per concludere una breve vacanza.