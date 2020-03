Ultimo aggiornamento: 13:21

BRINDISI - Sono 6 in totale i casi di COVID - 19 registrati a brindisi città: lo rende noto il prmo cittadino Riccardo Rossi, che questa mattina ha parlato ai cittadini in videoconferenza su Facebook. Nel detaglio si tratta di 4 nuovi alla data di ieri sera: due a casa e due in ospedale. Quindi tre dei contagiati casa, 3 in ospedale.