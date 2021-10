Brindisi, 47enne in ospedale con tagli al collo e all'addome: è giallo

BRINDISI - Misterioso ferimento nella tarda serata di ieri. Un brindisino di 47 anni, A. T., poco dopo le 23 è stato accompagnato a bordo di un'auto, guidata da una donna, al pronto soccorso dell'ospedale “Perrino”, con una profonda ferita al collo e un trauma all'addome. Affidato alle cure degli operatori sanitari del nosocomio del capoluogo, il 47enne è stato quindi ricoverato in prognosi riservata e sottoposto nella notte a intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi.

Il giallo

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale, per ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza sulle circostanze che hanno determinato le ferite. I militari nelle scorse ore hanno ascoltato in caserma i familiari e alcuni amici dell'uomo. Mentre non sarebbe stata ancora rintracciata la persona alla guida della vettura con la quale l'uomo è stato accompagnato in ospedale. L'attività investigativa prosegue nel massimo riserbo.