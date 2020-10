A 17 anni con cocaina e hashish negli slip: bloccato dai carabinieri

A 17 anni è stato scoperto dai carabinieri con alcune dosi di droga in tasca. E' accaduto a Brindisi, dove i carabinieri della sezione Radiomobile hanno denunciato lo studente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella notte del 18 ottobre, il giovane è stato controllato mentre era in auto con un 21enne del posto. In seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso di 0,25 grammi di cocaina, 0,8 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish, nascosti negli slip indossati. Gli stupefacenti sono stati sottoposti a sequestro.

Ultimo aggiornamento: 14:17

