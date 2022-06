Brindisi, estorsioni alla festa di San Teodoro, allo Snim ed al Wine Festval: 10 arresti

Organizzazione di tipo mafioso e reati contro il patrimonio. In questo contesto si muove l'operazione che, nella prima mattina, a Erchie, a Brindisi e presso la ca­sa circondariale di Livorno, ha coinvolto i carabin­ieri con il supp­orto di altri reparti territoriali, dello Squadrone Carabini­eri Eliportato Cacci­atori “Puglia” e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA).

È stata eseguita un’ordinanza di mis­ure cautelari person­ali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Laura Liguori, su richiesta delle Procure della Repubblica (D.D.A. di Lecce e ordinaria di Brindisi), nei confronti di 10 indag­ati (6 raggiunti da custodia cautelare in carcere e 4 da sot­toporre agli arresti domiciliari) su 21 complessivamente iscritti sul registro. Sono riten­uti responsabili di aver fatto parte di una organizzazione criminale di tipo mafioso, dedita alla consumazione di reati contro il patrimon­io. Ed in particolari di estorsioni a commercianti consumati in occasione di eventi quali il Wine Festival, il salone nautico Snim e la festa di San Teodoro

I nomi

Carcere per Ivano Cannalire, 29 anni, di Brindisi; Antonio Camon, 61 anni, di Brindisi; Maurizio Cannalire, 61 anni, di Brindisi; Angelo De Fazio, 47 anni, di Brindisi; Daniele Palma, 42 anni, di Brindisi; Fabio Sciarra, 40 anni, di Brindisi; e Simone Sciarra, 48 anni, di Brindisi. Domiciliari per Orlando Cannalire, conosciuto come Dino, 40 anni, di Brindisi; Tiziano Cannalire, 32 anni, di Brindisi; Alessandro Gasbarro, 42 anni, di Erchie; ed Antonio Suma, 30 anni, di Carovigno. Per altre nove persone la gip Liguori ha rigettato la richiesta di misura cautelare.