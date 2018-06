Tragedia in città: auto contro scooter, muore motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un motociclista è morto in un incidente avvenuto al quartiere Bozzano a Brindisi. È accaduto in via Germania poco dopo le 13 quando per motivi che si sta ancora cercando di capire un’auto e un’auto sono entrate in collisione. La peggio è toccata al motociclista che è caduto pesantemente sull’asfalto. Inutilmente i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo riverso sull’asfalto: nonostante i diversi interventi di rianimazione il centauro, che viaggiava in sella ad uno scooter Tmax, ha perduto la vita. Lascia la moglie, giunta in pochi minuti disperata sul luogo dell’incidente, e due figli.