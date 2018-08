Botte alla moglie dopo dieci anni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA CASTELLI - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato in flagranza di reato a Villa Castelli un 46enne del luogo, per i reati di maltrattamenti in famiglia. Il tutto scaturisce da una telefonata pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Francavilla, nel corso della quale una ragazza segnalava che a Villa Castelli la propria madre stesse subendo una serie di violenze fisiche da parte del padre. La pattuglia intervenuta nell'abitazione ha constatato che il volto della donna apparisse visibilmente rigonfio come anche la regione sotto l'occhio destro. Il marito riverso sul letto era ubriaco, nonostante ciò alla presenza dei militari tentava di colpire con un pugno la donna che emotivamente provata è stata condotta al pronto soccorso per le prime cure del caso. I sanitari hanno indicati nella diagnosi «traumatismo di faccia e naso e contusione allo zigomo destro». Nel frattempo la figlia della coppia si è presentata negli uffici dell'Arma rappresentando tutta la vicenda in particolare che si trattava dell'ennesima aggressione perpetrata dal padre verso la madre.