Bosco urbano con vista sul porto: inaugurato il polmone verde

Inaugurato questa mattina il Bosco urbano del Tommaseo, a Brindisi. L’amministrazione comunale ha deciso di sistemare e mettere in sicurezza l’area di cinque ettari, nel rispetto delle peculiarità arboree presenti. Il fabbricato è stato recintato e interdetto per motivi di sicurezza. L’accesso è possibile dalla scalinata monumentale centrale e da una secondaria su viale Amerigo Vespucci (entrambe con scale) e da via Ciciriello dove si trova anche la nuova area parcheggio (che potrà contenere 220 auto non appena saranno tracciati gli stalli). Quest’ultima entrata è fruibile da tutti e priva di barriere architettoniche nei limiti consentiti da un vero e proprio bosco. Una metà dell’impianto vegetale è antecedente la realizzazione del Collegio Tommaseo; la restante è stata realizzata a completamento dell’istituto accademico. L’unità boschiva è costituita prevalentemente da due generi arborei: Pinus ed Eucaliptus. Sotto lo strato arboreo si è costituita spontaneamente la macchia mediterranea, facilmente rintracciabile lungo il perimetro dell’intera area boschiva e in particolare a sud, lungo Viale Amerigo Vespucci. Ad est, invece, si trova una formazione di Quercus ilex L. (leccio), che è la tipica specie quercina del tavoliere salentino.

Il polmone verde

All’interno del sistema urbano, il Bosco urbano del Tommaseo costituisce un importante elemento di biodiversità dal quale la città potrebbe trarre vantaggio in termini di servizi eco-sistemici. “Non solo il Bosco urbano del Tommaseo, nella rigenerazione dell'area abbiamo ripristinato il cordolo che delimita la pista ciclabile di via Amerigo Vespucci. Sapete che era danneggiato dall'invasione dei mezzi, abbiamo rimosso il vecchio e installato il nuovo su una delle piste ciclabili più amate della città.

Inoltre abbiamo pulito l'area dei Vigili del fuoco, rivelando un altro incredibile scorcio sul porto, un angolo inedito e garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza per i pedoni. Sistemeremo anche il marciapiede e delimiteremo una parte dell'area per i Vigili del fuoco e una ad uso pubblico.

Il nostro impegno prosegue”, ha spiegato il sindaco Riccardo Rossi. Grazie alla giunta e a tutti i consiglieri e le consigliere comunali per questo importante risultato di squadra. Restituire la bellezza è il nostro compito”, ha concluso Rossi.