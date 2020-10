Bomba alla stazione di servizio, due uomini ripresi dalle telecamere

Un ordigno è esploso questa notte davanti all'ingresso del bar della stazione di servizio Menga Petroli, a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. La bomba ha danneggiato la saracinesca e la porta d'ingresso ma non ha provocato ulteriori danni all'interno del locale. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Francavilla Fontana, insieme con i colleghi della stazione di Torre. Stando ai primi accertamenti, sembra che le telecamere di sorveglianza abbiamo ripreso due uomini mentre piazzavano l'ordigno e scappavano poi in auto.

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA