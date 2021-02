Bomba nella notte: chiosco per la rivendita del pane distrutto dall'esplosione

Un forte boato. Poi le fiamme e le macerie. É andato completamente distrutto nel cuore della notte, il vecchio chiosco dei giornali, poi rimesso a nuovo per la rivendita di pane, in piazza Di Summa, a Brindisi. L'esplosione poco dopo le 4. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno ispezionato quel che restava della struttura e messo in sicurezza l'area. Indagini sono in corso da parte degli investigatori per appurare l'origine della deflagrazione e l'eventuale matrice dolosa.

Dai primi elementi raccolti, comunque, sembrerebbero esserci pochi dubbi: a distruggere il chiosco sarebbe stata una bomba, che ignoti avrebbero piazzato per poi darsi alla fuga. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'ordigno sia di tipo artigianale, ma comunque di medio potenziale. Molti i danni provocati alla struttura. Si indaga sul movente, non potendo escludere che si sia trattato di un attentato a scopo intimidatorio.

(Le foto sono di Massimiliano Frigione)

