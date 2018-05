Bomba nel centro di Brindisi: devastata storica tabaccheria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esplosione nella notte nel centro di Brindisi: una bomba dal potenziale devastante ai danni di una rivendita di tabacchi in piazza Vittoria a Brindisi. E’ accaduto intorno alle 3.30. Il boato è stato udito in tutta la città.Un ordigno ad alto potenziale è stato fatto esplodere davanti alla saracinesca della storica rivendita di tabacchi in piazza Vittoria, cuore del centro storico brindisino. Ingenti i danni, il negozio, al suo interno, è stato completamente distrutto.Danni anche agli altri esercizi commerciali limitrofi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che ora sta conducendo le indagini. La rivendita di tabacchi è dotata di un sistema di videosorveglianza. Nelle immagini, già acquisite dagli investigatori, si vedrebbe un uomo incappucciato posizionare l’ordigno e poi la terribile esplosione.