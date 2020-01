Boato nella notte nel cuore della città: una bomba devasta un bar

Ultimo aggiornamento: 08:26

Un ordigno ad alto potenziale è esploso alle 4 stamane dinanzi il bar Crazy Cafè in viale Commenda a Brindisi . Una bomba, infatti, ha distrutto il bar Crazy caffè su viale Commenda, al civico 206.L’esplosione è stata avvertita a centinaia di metri allarmando numerosi brindisini, tanto che l’onda d’urto ha sparso sulla strada e sul marciapiede diversi detriti.Danneggiato il bar, al punto che anche alcune strutture in marmo sono state divelte dalla bomba.Sull’episodio indaga la polizia e rilievi tecnici sono svolti dalla Scientifica per appurare il tipo di esplosivo e altre tracce dei dinamitardi. Gli investigatori dovranno ora comprendere chi e perché potrebbe avere interesse a devastare quell'attività commerciale del centro brindisino, non escludendo la pista del racket.