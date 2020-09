Bomba d'acqua sulla città: cede il tosello con le statue dei santi patroni

Ultimo aggiornamento: 19:25

BRINDISI - Bomba d'acqua sulla città. E cede il tosello, posto al centro dei corsi, nel cuore del centro cittadino, dove avviene simbolicamente la consegna delle chiavi della città alle statue di San Teodoro e san Lorenzo, patroni di Brindisi . Nessun ferito ma danni alla struttura. I simulacri sarebbero stati messi al riparo, prima del temporale. Non ha retto invece, il palchetto, allestito in occasione della festa patronale, che si conclude oggi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno recintata l'area e messa in sicurezza la zona.