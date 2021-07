Puglia, 19 nuovi casi. Tornano i decessi

Ancora in calo oggi in Puglia i nuovi casi di Covid 19. Il maggior numero dei casi è ancora in provincia di Lecce. Purtroppo dopo alcuni giorni senza decessi oggi se ne segnalano due. Aumentano i guariti a ritmi bassi ma gli attuali positivi sono calati sotto a quota 2.000. I ricoverati sono in discesa.

I numeri del bollettino

Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi sono stati registrati 4.342 tamponi per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 19 contagi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 9 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 34 su 4.011 test.