Bufera Multiservizi, Cavalera tranquillo: «Le nostre liste sono trasparenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - È scontro a tutto campo tra i candidati alla carica di sindaco sull’indagine Multiservizi, che coinvolge anche l’ex assessore Pasquale Luperti, fino a poche ore fa dato per certo come candidato al consiglio comunale nella liste Popolari per Brindisi al Centro, fusione tra Alternativa Popolare ed i Coerenti per Brindisi dello stesso Luperti. Ora, però, in attesa della conferenza convocata dall’ex assessore all’Urbanistica per questa mattina alle 11 durante, la possibilità della sua candidatura pare ormai definitivamente sfumata.Intanto, Roberto Cavalera, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, della quale fa parte anche Luperti, fa sapere di essere tranquillo rispetto alla composizione delle liste a suo sostegno, segno che Luperti quasi certamente non sarà candidato. Cavalera ha innanzitutto chiarito di non avere mai minacciato un passo indietro. «Confermo - aggiunge - di essere il candidato sindaco di una coalizione coesa e quindi pronta a confrontarsi con i cittadini per dare a Brindisi un governo lungimirante e duraturo. Quanto agli ultimi accadimenti di cronaca, ribadisco di non aver mai avuto preoccupazioni».Infine, la questione liste. «Avevo chiesto alla mia coalizione - dice - di predisporre liste che rispondessero a criteri di trasparenza ed ho ricevuto ampie rassicurazioni di condivisione da parte dei responsabili delle singole liste che, in piena autonomia, hanno operato proprio in questa direzione».Parole che fanno saltare sulla sedia il candidato sindaco del centrosinistra Riccardo Rossi, per il quale «c’è da restare stupefatti per la leggerezza e superficialità delle dichiarazioni di Cavalera che afferma di non essere preoccupato di quanto accaduto ieri con i provvedimenti della magistratura sui rapporti Multiservizi–politica». Per Rossi, invece, «tutti i brindisini sono estremamente preoccupati da quanto emerso e dovrebbero esserlo ancor di più se chi si candida a guidare la città come Cavalera dichiara di non aver mai avuto preoccupazioni». Proprio il candidato sindaco del centrodestra, fa notare Rossi, è l’unico che ancora «non ha fatto alcuna dichiarazione per prendere le distanze e condannare in modo chiaro quanto emerso dall’inchiesta». Brindisi, sottolinea invece l’aspirante primo cittadino del centrosinistra, «ha bisogno di ben altro. Ha bisogno di chiarezza e non di silenzi».