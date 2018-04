Blocco all'impianto di cracking: fiammata dal Petrolchimico

(Foto: Max Frigione)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Nuova fiammata questa matitna al petrolchimico di Brindisi, per un blocco all'impianto di cracking. Numerossissime le segnalazioni che giungono dai cittadini, preoccupati per l'accensione della torcia della Versalis, che prosegue dalle 10.30 circa, e che sta sprigionando una densa colonna di fumo. In tanti si sono fermati per la strada a fotografare il fenomeno.Tra le denunce c'è anche quella del candidato sindaco Riccardo Rossi che nel suo profilo Facebook scrive: "Così non si può continuare. Versalis deve essere chiamata a rispondere dei mancati interventi, deve necessariamente investire per impederire le sfiammate. La salute dei cittadini è più importante dei loro record di profitti".