Bloccata in Puglia per il virus cinese: «Sono preoccupata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È al sicuro nella sua città d'origine Cisternino , ma il Coronavirus esploso a Wuhan, sulle rive del fiume azzurro nella Cina centrale, spaventa e non lascia tranquilla Aysha Beavers, 30enne italoamericana, rientrata dall'Oriente in Puglia a fine novembre, ma preoccupata per le condizioni dei suoi amici e connazionali.Lei, dottoranda in Giurisprudenza all'Università cittadina, sarebbe dovuta rientrare in questi giorni a Wuhan per completare il percorso accademico, ma la chiusura degli aeroporti la obbliga a restare in Italia, e a reperire notizie sulla situazione tramite Tv e social network.«Anticipando il rientro a casa per le festività natalizie per fortuna non vivo direttamente la situazione ammette Aysha. Ora in Cina la situazione non è delle migliori, gli aeroporti resteranno chiusi almeno sino al 15 febbraio, non si potrà rientrare in Italia ed anche gli spostamenti da Wuhan verso Pechino sono sospesi».Blocco in entrata e in uscita che l'autorità cinese avrebbe preso preventivando un aumento della diffusione del virus a partire dalle prossime settimane. Come detto il focolaio dell'epidemia sarebbe stato individuato all'inizio di gennaio in un mercato di animali a Wuhan. Sotto i riflettori la vendita ambulante di pesce e carne di serpente. E con il virus in espansione attualmente sono cinque le città isolate, con forti limitazioni ai trasporti e agli eventi pubblici. Il governo centrale ha annullato inoltre i festeggiamenti in tutto lo Stato per il tradizionale capodanno cinese.«Il virus mette apprensione e complice le temperature rigide di questo periodo potrebbe avere vita facile spiega la giovane pugliese. I miei amici preferiscono restare in casa e mi hanno comunicato che l'università è stata disinfestata. Le raccomandazioni in questo periodo sono tante, tuttavia la situazione non sembra allarmare e in città o in metropolitana mi dicono si giri con le mascherine sul voto per prevenire l'eventuale contagio».Intanto a Wuhan, città la cui popolazione si aggira intorno agli 11 milioni di abitanti, si prova a correre ai ripari con l'aumento dei centri di prevenzione pubblica e la costruzione di un secondo ospedale con 1.200 posti letto per contrastare un virus che al momento ha fatto registrare 41 morti, mentre i casi infetti supererebbero il migliaio di unità. Ma per gli italiani, in costante contatto con l'Ambasciata non ci sarebbero rischi. Tuttavia preoccupazioni e informazioni tra i nostri connazionali corrono sui social network.La piattaforma we chat quella più utilizzata per scambiarsi consigli e chiedere pareri sulle eventuali scorte di cibo da fare, sulle precauzioni da usare, luoghi da evitare e sulle tempistiche dei viaggi di rientro.In Italia intanto resta alta l'allerta ma non si registrano situazioni di contagio. Sono cadute infatti anche le preoccupazioni riguardo la cantante che dopo una tournee in Cina era rientrata in Puglia avvertendo sintomi influenzali che in un primo momento avevano fatto temere all'infezione da coronavirus che ha tra i sintomi più comuni febbre, tosse e difficoltà respiratorie, poi risultate infondate.© RIPRODUZIONE RISERVATA