Blitz nella villetta, boss catturato in riva al mare

BRINDISI - E’ ritenuto uno dei capi dell’omonima famiglia della Sacra corona unita e si era sottratto alla cattura il 6 luglio scorso quando era diventata definitiva la pena pari a 11 anni 9 mesi per associazione mafiosa, estorsione aggravata e altro: Giuseppe Raffaele Brandi, 64 anni, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi in località Torre Santa Sabina, marina di Carovigno. E’ anche destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brindisi l’11 luglioscorso per estorsione aggravata.L’uomo è stato catturato in una villetta al mare, stava riposando in veranda.