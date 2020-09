Blitz contro la Scu, otto arresti tra Brindisi e provincia

Ultimo aggiornamento: 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una operazione contro la Sacra corona unita è in corso a Brindisi dove la polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, mentre altre 8 sono state sottoposte ad obbligo di firma.L’attività investigativa condotta dalla squadra mobile di Brindisi ha consentito di monitorare, a quanto viene riferito, soggetti e vicende delittuose in un contesto associativo di stampo mafioso operante oltre che nel capoluogo in tutta la provincia. Tutti gli elementi acquisiti hanno permesso di dimostrare l’attuale operatività in questo territorio dell’associazione mafiosa “Sacra Corona Unita” e nello specifico di quella frangia storica facente capo al clan Campana, attiva sul territorio.Per l'esecuzione degli arresti sono in campo 100 poliziotti: l'inchiesta è stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce.