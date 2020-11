Bimbo in bici investito da un'auto: grave in ospedale

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove un bimbo, in sella a una bici, è stato investito da un’auto. Nello scontro il piccolo ha riportato dei gravi traumi e attualmente si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro, oltre all’ambulanza del 118, si sono recati i vigili urbani di Mesagne che lo hanno rilevato. I due mezzi, auto e bici, sono stati posti sotto sequestro. L'incidente si è verificato su via San Pancrazio nel tratto in cui via Foggia vi si immette. Il ragazzino era in sella alla sua bici quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Hyundai condotta da un giovane mesagnese. Uno scontro alquanto violento che ha sbalzato il piccolo dalla bici facendolo cadere rovinosamente per terra, sull’asfalto. Lì, purtroppo, è rimasto senza riuscire ad alzarsi. Il giovane ha immediatamente fermato il veicolo ed è corso verso il bimbo per soccorrerlo. Purtroppo si è immediatamente reso conto della gravità delle ferite e ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118. In pochi minuti un‘ambulanza è giunta in via San Pancrazio. I soccorritori hanno accertato la gravità delle ferite riportate dal piccolo, lo hanno stabilizzato e trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale “De Lellis” di Mesagne. Però, le sue condizioni sono apparse subito talmente gravi da richiedere un immediato trasferimento presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

