Bimbo di due anni sul cornicione dal quarto piano: messo in salvo

BRINDISI - Momenti di paura questa mattina al rione Bozzano di Brindisi, nel complesso "Risanamento Napoli". Un bimbo di due anni, passando da una finestra, si era ritrovato sul cornicione dal quarto piano del palazzo. In quel momento in casa c'era solo il fratellino di cinque anni. Testimoni hanno immediatamente chiamato la polizia, giunta subito sul posto assieme ai vigili del fuoco. In quel momento però è rientrata anche la madre e il bambino è stato messo in salvo. La polizia sta adesso cercando di capire perché i due bambini si trovassero da soli in casa.