Non si presentava al lavoro da 2 giorni, bidello brindisino trovato morto in casa di un amico

MESTRE/SAN MICHELE - Non si è presentato al lavoro e non rispondeva da un paio di giorni alle chiamate delle sorelle: a quel punto è scattato l’allarme e si è scoperto che la risposta era il peggiore degli epiloghi possibile. E' stato infatti trovato privo di vita Gianfranco Bellanova, 44 anni, originario di San Michele Salentino in provincia di Brindisi ma da tempo residente a Treviso, dove faceva il bidello alle scuole elementari. I...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati