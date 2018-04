Belen a Fasano per pubblicizzare un'azienda di intimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - La ditta di Intimo Artù, azienda andriese affermatasi sul mercato con il marchio Jadea, ha scelto l’incantevole scenario della “Masseria Pettolecchia-La Residenza” di proprietà dell’imprenditore italo-svizzero Renè De Picciotto, per esaltare la bellezza della sensuale testimonial argentina Belen Rodriguez e pubblicizzare i capi della sua nuova collezione. E' la stessa Belen che ha postato su Instagram una serie di scatti che immortalano la bellissima struttura costruita nel 1800 dal nobile Palmieri, come residenza di campagna, e recentemente ristrutturata e arredata secondo i più alti standard di lusso. La bella showgirl ha mostrato sul suo profilo social, oltre al suo indiscusso sexappeal, le immagini di alcuni scorci della dimora ottocentesca immersa nelle campagne fasanesi, precisamente nell’omonima contrada Pettolecchia: la piscina, il romantico pergolato con il glicine appena fiorito, le colonne in pietra che lo sorreggono e che adornano il giardino, gli eleganti ambienti interni, i dettagli d’arredo come i lussuosi lampadari (anche se poco affini con lo stile dei nostri casali di campagna) e le raffinate stoviglie, ma soprattutto l’imponenza degli ulivi secolari che fanno da sfondo a questo ambiente magico e quasi surreale. Al suo fianco, durante tutta la durata dello shooting fotografico, altre a sua madre e al piccolo Santiago, il suo compagno Andrea Iannone, pilota Suzuki salito pochi giorni fa sul podio australiano di Austin nella gara di moto GP, rendendosi protagonista di una prestazione impeccabile che ha esaltato i tifosi italiani di motociclismo.