OSTUNI - Sarà una domenica piuttosto movimentata quella che ci si prepara a vivere ad Ostuni, teatro della concomitanza tra l’atteso concertone della prima tappa del Battiti Live Tour 2018 ed i tradizionali festeggiamenti legati al culto in onore della Madonna della Stella, in programma come ogni anno per la prima domenica del mese. Due eventi destinati a muovere enormi flussi di persone, tra cittadini locali e non, entrambi fissati per la giornata del primo luglio e nella stessa cornice del centro storico della Città bianca. Con una nota stampa riguardante il programma dei festeggiamenti legati al culto religioso, la confraternita ha manifestato il proprio disappunto esprimendo perplessità riguardo la scelta di optare per la stessa data, anche nel caso dell’evento legato a Battiti Live: «La festa quest’anno avrà un tono minore, per cause che non dipendono dalla nostra volontà - si legge nel comunicato - perché l’Amministrazione Comunale di Ostuni, pur essendo a conoscenza della tradizione religiosa e dell’amore popolare nei confronti di questo evento, ha ritenuto opportuno promuovere nella stessa data, lo spettacolo televisivo “Battiti Live” nella stessa data della festa della Madonna della Stella. Le varie proposte per poter celebrare la festa, in maniera dignitosa ed in linea con lo standard degli ultimi anni, non sono state prese in considerazione. Per esempio lo spettacolo pirotecnico, che in un primo momento il Sindaco aveva autorizzato, a distanza di pochi giorni è stato revocato, pertanto pur nostro malgrado, abbiamo dovuto disdire tutto avendo tra l’altro anticipato dei costi». La festa sarà comunque perciò celebrata domenica primo luglio, a partire dal mattino con le solite 3 messe (quella delle ore nove celebrata dal Vicario Generale Don Fabio Ciollaro) mentre nel pomeriggio la processione si svolgerà unicamente per le vie del centro storico, nel rione Terra, fino al rientro in Chiesa, seguito dal momento di preghiera in Largo Stella, da uno spettacolo animato dal Gruppo Folk “La Stella” e dal duo musicale Echoes. Incalzato sull’argomento, il Sindaco ostunese Gianfranco Coppola ha spiegato: «Ho avuto parecchi incontri con il comitato organizzatore per la festa Madonna della Stella, proprio per cercare un compromesso che coniugasse le diverse esigenze delle due manifestazioni concomitanti sia come data che come localizzazione. Purtroppo spostarne uno non è stato possibile per nessuna delle due organizzazioni, per cui si è mutuata la possibilità di svolgere la processione secondo il consueto percorso. Tengo a precisare che per quanto attiene ai fuochi pirotecnici, l’Amministrazione non ha il potere di autorizzarli, aveva si dato un nullaosta per un’area di proprietà comunale, ma l’autorità deputata all’autorizzazione è la Questura che ha espresso diniego nell’area prescelta. Non mi risulta che poi siano state individuate e sollecitate alla predetta autorità altre aree per una successiva autorizzazione».