Barca a vela in avaria: tre turisti soccorsi dalla Guardia costiera

Disavventura a lieto fine per l'equipaggio di una barca a vela, in avaria nelle acque al largo della costa a sud del capoluogo. Alle prime luci dell'alba di ieri, la sala operativa della Capitaneria di porto Guardia Costiera di Brindisi è stata allertata con la richiesta di assistenza da parte di un'imbarcazione a vela di circa 12.5 metri a circa 7 miglia dall'imboccatura del porto, che segnalava difficoltà nella manovra delle vele e contemporaneamente avaria al motore ausiliario.A bordo dell'imbarcazione tre cittadini italiani di rientro dalla Grecia. Tempestivo è stato l'intervento da parte della motovedetta Sar CP844 che ha raggiunto l'imbarcazione in avaria che, a causa della presenza di forte vento e mare mosso, stava velocemente andando incontro ad una nave mercantile all'ancora nella rada di Sudest del porto di Brindisi. Accertate le buone condizioni di salute degli occupanti, l'unità veniva prontamente messa al riparo dal rischio di andare a sbattere sulla nave.Contestualmente veniva affidata a rimorchio al Gruppo Ormeggiatori del porto, preventivamente contattati dallo skipper, per il successivo trasferimento presso il porto turistico Marina di Brindisi dove, sotto la costante scorta del mezzo di soccorso della Guardia Costiera, ha fatto ingresso poco dopo le 8.Tanta paura per i tre turisti ma nessun ferito.